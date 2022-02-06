الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كشف معلومات جديدة بشأن قصف مطار بغداد

قصف مطار بغداد
قصف مطار بغداد

كشفت قيادة عمليات بغداد اليوم الأحد، عن معلومات جديدة بشأن قصف مطار بغداد وأمن قضاء الطارمية، مشيرة إلى استخدام أجهزة حديثة؛ للحد من تسلل الإرهابيين للقضاء .
وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - "إنه بعد استهداف مطار بغداد بصواريخ كاتيوشا، تحركت أجهزتنا الاستخبارية وتم تشكيل لجنة في مقر قيادة العمليات يرأسها مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد وضمت في عضويتها مديري الأجهزة الاستخبارية العاملة في بغداد للتحقيق في الهجوم".
وأضاف "سليم" أن هذه اللجنة تمكنت في وقت قياسي - وبعد متابعتها الكاميرات وجمع المعلومات في مكان الاستهداف وأماكن أخرى- من التوصل إلى أحد المشتبه بهم في تنفيذ هذه العملية، موضحا أنه بالتعاون مع قيادات العمليات المجاورة لبغداد وبالتحديد مع ديالى والأجهزة الاستخبارية الموجودة هناك، تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم أثناء محاولته الهروب إلى خارج بغداد وديالي.
وأشار إلى أن المشتبه به حاليا قيد التحقيق، وبعد إكمال التحقيق سيتم عرض نتائجه إلى الرأي العام، لافتًا إلى "إن قضاء الطارمية وشمال بغداد بصورة عامة لم يشهد أي فعالية للعدو منذ أكثر من 6 أشهر".

بغداد العراق

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وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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