الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بيطري الشرقية يجرع 46 ألف و545 رأس ماشية ضد الطفيليات

رش الطفيليات
رش الطفيليات

أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أنه تنفيذاً لخطة المديرية لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية والتي تؤثر على الصحة والإنتاجية وتتسبب في نشر الأمراض الوبائية في الثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع (إدارة رعاية الحيوان - أقسام الرعاية والوحدات بالإدارات) خلال شهر يناير الماضي 2022م  برش 82 ألف و 509  رأس ماشية وتجريع 46 ألف و545 رأس لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أنه تم فحص وعلاج 10612 رأس بالوحدات البيطرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري إستمرار عمل الإدارات والأقسام المختلفة بالمديرية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بإستمرار بذل المزيد من الجهد للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات رش وتحصين الماشية ومرور الفرق الطبية علي أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للقضاء على الأمراض للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وكانت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم- أقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية) بالاشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن- الرقابة التموينية- مباحث التموين- الرقابة الصحية)، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، قد نفذت حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم بجميع مراكز المحافظة.

وأكد أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 32 محضر مخالفة، وضبط طن و40 كجم لحوم مجمدة ومصنعات لحوم، و375 كجم كبدة، و300 كجم دهون مجهولة المصدر دون بيانات، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها، كما تم ضبط 283 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و84 كجم لحوم مصنعة وكبدة، و200 كجم دهون، و131 كجم  دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات الماشية مدير مستهل الشرقية تنسيق الخارجية الداخلية لحوم مجمدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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