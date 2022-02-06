الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عقب إعدام 4 بقضية «ضحية البلطجة».. محطات القضية على مدار عام

إعدام
إعدام

أصدرت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، قراراها بمعاقبة 4 متهمين في قضية مقتل الشاب أمير فاروق «ضحية البلطجة»، بالإعدام شنقا، وذلك عقب تداول القضية في أروقة النيابات والمحاكم على مدار عامًا وشهر.. نرصد محطات القضية من بدايتها حتى الحكم

 

  • بداية القضية

تعود تفاصيل القضية رقم 28591 جنايات ثان طنطا لسنة 2021،  إلى 4 يناير من عام 2021، عندما اعتدى 4 أشخاص على الشاب أمير فاروق ضحية البلطجة بطنطا وطعنه حتى فارق الحياة.

- وفاة الشاب

 عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية بلاغًا من المستشفى الجامعي بوصول الشاب أمير فاروق 23 سنة مصاب بعدة طعنات متفرقة من الجسم وتوفي متأثرا بإصابته.

وعلى الفور قرر اللواء ياسر عبد الحميد مدير مباحث الغربية تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة برئاسة الرائد محمود عبد الجواد رئيس مباحث قسم ثان طنطا لكشف غموض الواقعة.

-التحريات تكشف الواقعة

ودلت التحريات على أن المجني عليه أثناء عودته من عمله في محل سوبر ماركت بالمنطقة التي يسكن فيها، بطنطا، بعد أن أنهى عمله مبكراً في تلك الليلة توجه بصحبة بعض الجيران لحضور فرح أحد معارفه لتهنئته، وكانت والدته في انتظار عودته للمنزل وتحاول الاتصال به كل فترة لانشغالها عليه، فأخبرها أنه في الطريق، وهو في طريق عودته للمنزل شاهده أحد جيرانه ويدعى مصطفى وكان قد نشب بينهما سوء تفاهم سابقاً.

وانتظره وقام ومعه مجموعة من الأشخاص يستقلون درجات نارية وتعدوا عليه بالضرب والطعنات وحاول المجني عليه تفادي الطعنة والفرار منه وتدخل بعض المتواجدون لمنعه لكنه لاحقه هو وشخصين آخرين بالطعنات حتى سقط على الأرض مغشياً عليه بينما فروا هاربين.

-فيديوهات كاميرات المراقبة
وأظهرت الفيديوهات ببعض كاميرات المراقبة بالشارع الذي شهد الواقعة قيام مجموعة من الشباب مستقلين دراجات نارية، بالتوقف فجأة واستدراج المجني عليه إلى مشادة كلامية ومن ثم تم الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، وفروا بعدها من موقع الحادث على الفور.

ونجح رجال المباحث في ضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بانتداب.
 

 

محكمة جنايات طنطا الشاب أمير فاروق الإعدام شنقا ضحية البلطجة مفتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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