بأمر الرئيس.. توسعات في زراعة النخيل بالواحات وتضاعف أعداده

تهتم القيادة السياسية بالتوسع الأفقي في الزراعة وعلى رأس هذه التوسعات زيادة أعداد النخيل في الواحات بالوادي الجديد من 2.5 مليون نخلة إلي 5 مليون نخلة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتتويج محافظة الوادي الجديد المحافظة الأولى في إنتاج التمور.

حيث تمتلك محافظة الوادي الجديد 2.5 مليون نخلة بالإضافة إلي مليون نخلة جديدة تم زراعتها بعد توجيهات الرئيس ليصل أعداد النخيل حتى الآن 3.5 مليون نخلة فضلًا عن مزرعة النخيل النموزجية بمنطقة شرق العوينات التابعة لمركز الداخلة في الوادي الجديد، لتعزز مكانة مصر عالمياً في إنتاج التمور، حيث يستهدف المشروع زراعة 60 نخلة بكل فدان ليصل إجمالي عدد النخل بالمشروع إلى 2.5 مليون نخلة لإنتاج 8 أصناف من التمور العربية المتميزة.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالمحافظة في كافة المجالات وخاصة زراعة التمور بجميع أصنافها، لافتًا إلى أن مصر أكبر دولة منتجة للتمور فى العالم تنتج 18% من الإنتاج العالمي بامتلاك أكثر من 3 مليون نخلة تنتج 200 ألف طن سنوياً.

وأشار الزملوط، إلى أن الدولة المصرية تقوم بإنتاج أصناف تسويقية من التمور حتى يتم الاحتكاك بالأسواق العالمية

والتوسع في إنتاج التمور التصديرية ويساعد علي زيادة معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قطاع إنتاج وتصنيع التمور، مما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتحقيق طفرة في زيادة الصادرات المصرية.

وأوضح محافظ الوادي الجديد أن أهم الأنواع التي يتم إنتاجها حاليا تتمثل في النوع "السيوي" أو كما يطلقون عليه الأهالي الصنف الصعيدي، ولكن نستهدف التوسع في زراعة أنواع كثيرة منها المجدول والخضري والبرحي وغيرها والتي يزداد عليها الطلب عالميًا، مشيرًا إلى إنه يوجد بالمحافظة استثمارات سعودية وإماراتية وأردنية وتونسية ومغربية وجزائرية سواء في مجال التمور أو في مجال الزراعات، مؤكداً أنه تم افتتاح أول مصنع أعلاف يعتمد علي مخلفات انتاج التمور بالمحافظة

وتحتل مصر المركز الأول عالميًا في إنتاج التمور حيث يصل حجم إنتاج مصر سنويًا إلى نحو 1.6 مليون طن وهو ما يمثل نحو 18% من إجمالي الإنتاج العالمي والذي يبلغ 9 ملايين طن، والأول على المستوى العربي بنسبة نحو 23 % من إنتاج العرب من التمور.