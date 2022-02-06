ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة محمد حميدة مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة طيران العربية بيرجامو اشتبه حسن شرف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب مصري قادم من إيطاليا، تبدو عليه علامات القلق والارتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع يستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية أو أشياء ممنوعه أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة مينا راغب مأمور الفحص فتلاحظ وجود شرائط أدوية داخل شنطة هاند.

وبالعرض على محمد حميدة، مدير الإدارة، قرر تكليف أيمن على محمد مأمور الضبط وسامى سليمان مدير الحركة لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 31 شريط من عقار (Oxycontin) 80 أوكسى كونتين مخبأة داخل شنطة اليد و98 شريط آخر من نفس العقار مخبأة داخل جيوب سحرية بالجاكت الذى يرتديه بإجمالي 1086 قرص من أقراص (Oxycontin) 80 أوكسى كونتين.

وقرر زكريا حسب الله، مدير عام مطار القاهرة بمبنى الركاب رقم 1 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وأقر الراكب بأنه أحضرها للإتجار بها.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.