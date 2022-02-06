أعلن رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري)، بلغت أكثر من ٩٦ بالمائة عند غلق مكاتب الاقتراع، مساء اليوم .

وأوضح "شرفي"، في تصريحات صحفية، أن النتائج الرسمية الأولية لهذا الاستحقاق، سيعلن عنها يوم الأحد، بناء على المحاضر الرسمية التي تصل تباعًا إلى السلطة الوطنية، وذلك قبل الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات من قبل المحكمة الدستورية.

كانت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة قد انطلقت، صباح اليوم /السبت/ عبر جميع الولايات الجزائرية وعددها ٥٨ ولاية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 9 حالات وفاة و792 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الصحة الجزائرية في منشورها اليومي بشأن الوضع الوبائي، أن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر ارتفع إلى 259045 إصابة، وضحايا الفيروس ارتفع إلى 6637.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 513 مريضا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 171045، فيما يتواجد 34 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

وكانت الجزائر سجلت أمس الجمعة 13 حالة وفاة و970 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ودعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة إلى الحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجح لمجابهة فيروس كوفيد-19.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.