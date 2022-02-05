السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قناة مدرستنا 2 تعلن مواعيد عرض برامج تعلّم اللغات للطلاب

قناة مدرستنا
قناة مدرستنا

أعلنت قناة مدرستنا ٢، عرض مواعيد برامج تعلّم اللغات "الإيطالية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية".

وقالت القناة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «تعرفوا أولياء أمور وطلاب قناة مدرستنا، علي مواعيد عرض برنامج تعلّم، لتعليم اللغات "الإيطالية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية"، مع الإعادة على قناة "مدرستنا"». 

وطالبت قناة بزيارة قناتنا على اليوتيوب ومتابعة كل دروسنا وبرامجنا الترفيهية أول بأول، بتقنية الـ HD ، من هنا:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

وانتهت امتحانات الفصل الدراسى الأول، للعام الدراسي الحالي 2021/2022،  أول أإمس الخميس الموافق 3 فبراير 2022، لجميع طلاب المدارس على مستوى الجمهورية.

 وبدأت اجازة نصف العام الدراسي رسميا بداية من اليوم السبت المقبل الموافق 5 فبراير وتستمر لمدة أسبوعان.

في ذات السياق ، نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة المنشور الذي تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، الذى يزعم إصدار الحكومة قرارًا بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم، إنه بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، نفتا تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة للمنشور المتداول والذي يزعم إصدار الحكومة قرارًا بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن المنشور المتداول مزيف.

وشددت وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي، على أن إجازة منتصف العام الدراسي لكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، ستبدأ في موعدها المحدد وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021 /2022، حيث من المقرر أن تبدأ يوم 5 فبراير 2022، وحتى الخميس 17 فبراير 2022، ولمدة 15 يومًا.

وأوضحتا أن أي قرارات أو إجراءات للحد من أزمة انتشار فيروس كورونا، يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

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