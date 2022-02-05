ضبط عامل بحوزته بندقية بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، السبت، من ضبط عامل بحوزته بندقية داخل محطة قطارات مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

كان اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من مركز شرطة مدينة نجع حمادي، بقيادة العقيد أحمد عبدالمعطي، مأمور المركز، يفيد إلقاء القبض على عامل بحوزته بندقية داخل محطة السكة الحديد بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات اللازمة، عقب تقنين الإجراءات اللازمة.

وبدأت النيابة في مركز ومدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، تحقيقاتها في الواقعة، وذلك عقب تسليم المتهم لقوات الأمن بمركز شرطة نجع حمادي، وابلاغ النيابة العامة في مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وتشدد الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا من جهودها خلال الفترة الماضية بجميع أنحاء قري ونجوع ومدن ومراكز المحافظة التسع، وذلك لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية إلي جانب تجار المواد المخدرة.