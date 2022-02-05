هاني رمزي يكشف تفاصيل تقديم موسم جديد من مسرحية «أبو العربي»

يستعد صناع مسرحية «أبو العربي»، الذي يخوض بطولتها الفنان هاني رمزي، لعرض موسم جديد بعد نجاحها جماهيريًا بشكل كبير، محققة إيرادات عالية خلال العام الماضي.

وأكد «رمزي» في تصريح لـ«الدستور» أنهم يعكفون على التحضير لموسم جديد واتفقوا بشكل مبدأي على انطلاقه خلال عيد الفطر المقبل، مشيرًا إلى أنه ينوي عرضها في مختلف بلدان الوطن العربي.

وأضاف، أنهم بذلوا مجهودا كبيرا وكل صناع العمل، لذلك هذا المجهود تكلل بالنجاح في وجهة نظره.

أحداث المسرحية

وتدور أحداث المسرحية، حول شخصية "أبو العربي" الشهيرة، ويقع في صدفة غريبة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي، الذي اختفى منذ عدة أعوام، مما يجعل "فكري" المحامي، يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة، وبدأ في عرضها منذ عيد الأضحى الماضي على خشبة مسرح "طيبة مول" بمدينة نصر، وتعد المسرحية عودة للنجم هاني رمزي، إلى خشبة المسرح، وذلك بعد غياب 18 عامًا عن تقديم العروض المسرحية منذ تقديمه مسرحية "كده أوكيه" في عام 2003.

وشارك في المسرحية بجانب هاني رمزي كل من داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، ونخبة من الشباب الصاعدين، وهي من إخراج تامر كرم، وتأليف محسن رزق، وأشعار عادل سلامة، بالإضافة إلى وجود عدد من الاستعراضات التي يقدمها بشكل جديد مخرج العمل.