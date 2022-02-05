المجلس الرئاسي الليبي يجتمع بأعضاء مجلس النواب ومكونات بلديات الساحل الغربي

ترأس نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، صباح اليوم، بمدينة صبراتة، اجتماعاً مع عدد من أعضاء مجلس النواب، ومكونات من بلديات الساحل الغربي، متمثلة في عمداء بلديات، ومديريات الأمن بالمنطقة، بحضور آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، اللواء صلاح النمروش.

وخصص الاجتماع لمناقشة بعض الإشكاليات والخروقات الأمنية التي تعاني منها المنطقة، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، وفرض الأمن وتطبيق القانون وهيبة الدولة، كما بحث الاجتماع سبل مكافحة الجريمة المنظمة، وكافة الظواهر السلبية الأخرى، وضبط الخارجين عن القانون.

كما استعرض الاجتماع، امكانية تنسيق وتوحيد الجهود بين المكونات العسكرية والأمنية والبلدية، واقتراح خطط عملية واضحة لبسط الأمن وحماية المواطنين، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي ، خلال الاجتماع على أهمية توحيد جهود الجيش الليبي، ومديريات الأمن في كل انحاء ليبيا، وخاصة التي تمتد من مدخل العاصمة الغربي في جنزور، وحتى معبر رأس اجدير، لضبط الأمن وتسهيل حركة المواطنين بين المدن، دون أي عراقيل أمنية.

وأشاد "اللافي" بدور مديريات الأمن ورجال الشرطة في تنفيذ العمليات الأمنية، ومعالجة بعض الخروقات التي تتعرض لها بعض المدن في منطقة الساحل الغربي، رغم قلة الإمكانيات، معتبراً أن تشكيل الغرفة الأمنية والعسكرية المشتركة، سيعزز من فرص تحقيق مطالب المواطنين بفرض الأمن في مناطقهم ومدنهم.

وعقد المجلس الرئاسي الأحد الماضي ، اجتماعاً لوضع الأطر القانونية التي للمساهمة في نجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس في طرابلس، استمرار العمل لوضع أطر قانونية، بالتواصل مع المختصين في المجال القانوني والدستوري، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي يتوق لها الشعب الليبي.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، شارك في الاجتماع أستاذ القانون الدولي والدستوري بالجامعات الليبية، دكتور إبراهيم أبوخزام، الذي أشاد بمشروع المصالحة الوطنية، واعتبره عملا تاريخيا يسهم في استقرار ليبيا، لأنه يحظى برعاية أعلى سلطة في الدولة، متمثلة في المجلس الرئاسي، واعتبر نجاح المصالحة سيساهم في حل الأزمة السياسية.