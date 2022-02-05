السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«انتقام وغيرة».. حبس المتهمة بقتل الطفلة ساندى فى الصف

الطفلة ساندي
الطفلة ساندي

أمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس المتهمة بقتل ابنة سلفتها، في مدينة الصف، وإلقاء جثتها داخل جوال أمام المنزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة بمقطع فيديو رصد لحظة إلقاء الجوال، الذي يحتوي على جثة الطفلة من أعلى سطح المنزل، وتحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت ارتكابها الواقعة.

من جانبها، قالت المتهمة، إنها تقيم في منزل عائلة زوجها، وتوجد بينها وبين سلفتها "والدة الطفلة" خلافات متكررة بسبب معاملة جميع من في المنزل لها معاملة حسنة خلاف معاملتهم معها، كما أن الطفلة ساندي تحظى بحب الجميع، ورددت قائلة: "بيعاملوها أحسن من ولادي".


وأشارت التحريات إلى أن المتهمة استدرجت الطفلة ساندي وقامت بخنقها بدافع الانتقام، ثم وضعت جثتها داخل جوال، وألقتها بالقرب من منزل الطفلة حتي تم العثور عليها، وتمكنت مباحث الجيزة من ضبط المتهمة وإحالتها للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.

البداية عندما عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة طفلة أمام منزلها بإحدى قرى الصف، ملقاة داخل جوال، بعد تغيبها عدة ساعات.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفلة داخل جوال، ملقاة أمام منزلها في قرية بالصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اختفت خلال لهوها، وبحث عنها أفراد أسرتها، وبعد مرور عدة ساعات على تغيبها، تم العثور على جثتها فجرًا، داخل جوال ملقاة أمام منزلها.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، وأكدوا أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اختفت وعقب اكتشاف تغيبها، بحثوا عنها دون جدوى، حتى فوجئوا بالعثور على الجثة فجرًا ملقاة أمام المنزل.

مدينه الصف الجيزة ابنة سلفتها جثة طفلة الطفلة ساندي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

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