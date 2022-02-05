السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل افتتاح النسخة الثالثة لمعرض مصر الدولي للفنون

معرض مصر الدولي للفنون
معرض مصر الدولي للفنون

افتتح معرض مصر الدولي للفنون بنسخته الثالثة والمقام في محافظة القاهرة بمشاركة مجموعة كبيرة من أهم الفنانين المصريين والعرب، بالإضافة إلى أبرز المعارض من مصر والدول العربية.

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وفي التفاصيل، انطلقت فعاليات المعرض الذي يعتبر من أبرز الأحداث الفنية والثقافية في مصر والمنطقة العربية، حيث سمح للمشاركين من المعارض وأصحاب التحف الفنية ورسامين ونحّاتين وصلت معظم أسمائهم للعالمية بعرض إبداعاتهم وأعمالهم الفنية وقد شكلت اللوحات والقطع الفنية محط إعجاب كبير لزوار المعرض والصحافة العربية التي غطت المعرض بشكل واسع لأهميته الفنية والثقافية.

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وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من الفنانين والأسماء اللامعة التي قدّمت دعمها للمعرض والفنانين العرب الذين وصلت أصداء أعمالهم للعالمية.

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واللافت في هذا الحدث، كما في كل عام، هو مشاركة بعض أبرز مقتنيي التحف الفنية، ومنهم الفنانة جومانا مراد وزوجها ربيع بسيسو، مجموعاتهم ولوحاتهم من أهم الفنانين العالميين للمرة الأولى في المعرض ليحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بها حصرياً.

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وعن المعرض بنسخته الثالثة قال مؤسسه ورئيسه التنفيذي، الأستاذ محمد يونس :" في هذه المساحة يجتمع عشرات الفنانين ومديري صالات العرض ليقدموا لنا أفضل ما لديهم من أعمال وتجارب فنية هامة؛ وهي تجارب تُشكل معاً ملامح الحركة الفنية في مصر والعالم العربي، وتستدعي رغبة أصيلة لدينا جميعاً للتواصل والتعاون، مدفوعين بإرثنا الثقافي والتاريخي المشترك. هي مساحة واحدة تجمعنا لتبادل الأفكار والأطروحات، وخلق مجالات للعمل واستحداث مسارات مختلفة للتعاون، وهو ما كنا نسعى إليه منذ انطلاق إيجبت آرت فير لأول مرة."

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وشارك في المعرض هذا العام، فنانون من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والسودان والعراق، أبرزهم وضاح مهدي، حكيم العقل، عمر النجار، أحمد نبيل، ايهاب احمد، شروق بن فهد، دينا مطر، مجد كردية، يوسف يوسف وغيرهم.

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أما من مصر فيشارك الفنانون صبري منصور كضيف شرف اساسي في المعرض، سيد سعد الدين، أحمد نبيل، طه القرني، نجيب معين، نورا سعدي، محمد أبو الوفا ، اسامة فريد، كارولين بزري، هاني محفوظ، ناجي فريد وغيرهم.

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واللافت في معرض مصر الدولي للفنون هو اللجنة التي تعمل على إدارته والتي تشمل أسماء بارزة وهم محمد يونس المؤسس للمعرض، وهاني سعد، و كانيكا سبرول، وكندة علوش، ومي عبد السالم، و محمد بناوي ، و بروين حبيب.

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يذكر أن المعرض سيستمر حتى الثامن من فبراير في فندق دوسيت ثاني- لايك فيو في القاهرة من الساعة الثانية عشر ظهراً لغاية الثامنة مساءً.

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معرض مصر الدولي للفنون الدول العربية مدير أبرز المعارض الفنية والثقافية لدول العربية السالم حفل الافتتاح تواص اعم لمنطق

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

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