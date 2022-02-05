محافظة الجيزة تستقبل أول طلبات الراغبين في العمل بالحصة

استقبلت مديرية تعليم الجيزة السبت، أولى طلبات الراغبين في العمل بنظام الحصة في مدارس المحافظة حسب تكليفات اللواء أحمد راشد وتعليمات أشرف سلومة، وكيل الوزارة.

واستلمت تعليم الجيزة ملفات الراغبين في العمل بمادة اللغة العربية اليوم على أنه غدًا سيبدأ التقديم لمادتيّ العُلوم والدراسات الاجتماعية، والإثنين الموافق 7 فبراير سيبدأ التقديم لمادة مُعلم فصل ورياض أطفال، والثلاثاء الموافق 8 فبراير التقديم لمادتيّ الرياضيَّات واللغة الانجليزية، والأربعاء الموافق 9 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد (اللغة العربية والعلوم والدراسات الاجتماعية) والخميس الموافق 10 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد (معلم فصل ورياض الأطفال والرياضيِّات واللغة الانجليزية).



وأشارت مديرية تعليم الجيزة إلى أماكن تقديم الطلبات بالأماكن التالية:

- التابعون لإدارة كرداسة التعليمية التقديم بمدرسة أبو رواش الصناعية منطقة أبو رواش.

-التابعون لإدارة 6 أكتوبر التعليمية التقديم بمدرسة ٦ أكتوبر الثانوية بنين الحى السادس.

-التابعون لإدارة الورَّاق التعليمية التقديم بمدرسة العميد محمد فوزى مدبولي الابتدائية أمام قسم شرطة الوراق.

-التابعون لإدارة منشأة القناطر التعليمية التقديم بمدرسة منشأة القناطر الابتدائية بنين بجوار الإدارة التعليمية.

-التابعون لإدارة بولاق الدكرور التعليمية التقديم بمقر إدارة بولاق الدكرور التعليمية بتقسيم عمرو بن العاص ٢.

-التابعون لإدارة أبو النُمرس التعليمية التقديم بمدرسة الجهاد الابتدائية للتعليم الأساسي بجوار الإدارة التعليمية.

-التابعون لإدارة الهرم التعليمية التقديم بمدرسة الفيصلية الإعدادية بجوار إدارة الهرم التعليمية.

-التابعون لإدارة البدرشين التعليمية التقديم بمدرسة أحمد عُرابي الابتدائية بجوار إدارة البدرشين التعليمية.

-التابعون لإدارة العمرانية التعليمية التقديم بمدرسة عُثمان بن عفَّان الابتدائية بجوار الإدارة التعليمية.

-التابعون لإدارة الحوامديِّة التعليمية التقديم بمدرسة الحوامديِّة الثانوية بنات بجوار الإدارة التعليمية.

-التابعون لإدارة العجوزة التعليمية التقديم بمقر إدارة العجوزة التعليمية شارع عبد المنعم رياض.

-التابعون لإدارة الدُقِّي التعليمية التقديم بمقر إدارة الدقِّي التعليمية ٣شارع أمين الرفاعي من شارع التحرير.

-التابعون لإدارة جنوب الجيزة التعليمية التقديم بمدرسة (الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم بنين) "الجيزة الإعدادية سابقًا" عنوانها شارع جامعة القاهرة.

-التابعون لإدارة الشيخ زايد التعليمية التقديم بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات بجوار إدارة الشيخ زايد التعليمية.

-التابعون لإدارة شمال الجيزة التعليمية التقديم بمدرسة غزوة تبوك الإبتدائية وعنوانها شارع ترعة السواحل أمام الشوربجى.

-التابعون لإدارة الواحات التعليمية التقديم بمقر الإدارة التعليمية.

-التابعون لإدارة العياط التعليمية التقديم بمقر الإدارة التعليمية بقصر ثقافة العياط.

-التابعون لإدارة الصف التعليمية التقديم بمقر الإدارة التعليمية.

-التابعون لإدارة أطفيح التعليمية التقديم بمدرسة أطفيح الإبتدائية المشتركة بمدينة أطفيح.

-التابعون لإدارة أوسيم التقديم بمدرسة أوسيم الابتدائية المشتركة.

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