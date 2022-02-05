السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الضحية الخامسة فى «مذبحة الزمالك» تصل مشرحة زينهم

مذبحة الزمالك
مذبحة الزمالك

وصلت، منذ قليل، جثمان الضحية الخامسة في «مذبحة الزمالك»، تمهيدا للكشف عليها، حيث ارتفع أعداد الضحايا إلى 5 أشخاص، وذلك بعد وفاة «منى.م» 58 عاما، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

وتبين أن المتهم يدعى شمس شريف، 22 سنة، وزوجته نورالله غزال، 20 سنة، وشقيقته شيرين شريف، 42 سنة، وزوجها خالد محمد، 53 سنة، كما أصيبت حماته منى محمد، 58 سنة، بطلق نارى بالذراع اليمنى بمنطقة الكوع.

ودلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في واقعة مذبحة الزمالك على أن القاتل تخلص من زوجته وشقيقته وزوج شقيقته بالرصاص ثم أصاب حماته وأطلق طلقة على نفسه.

ورجحت التحريات الأولية أن خلافات أسرية مع شقيقته وزوجها سبب الواقعة، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالعقار تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف، وعثر على جثث رجل وزوجته وشقيقته وزوج شقيقته وبها طلقات نارية، بينما حماته مصابة بطلق نارى بالكوع، وبمناقشتها قررت أن المتوفى الأول قتل المجنى عليهم الثلاثة وأصابها ثم انتحر بالرصاص.

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية امن القاهرة مديرية أمن أمن طلقات نارية اجهزة الامن طلق ناري كاميرات المراقبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

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