ضبط 174 حكمًا قضائيًا متنوع و 1429 مخالفة مرورية

وجه قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (2) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الأدوية المخدرة:

وفى مجال الأمن العام ضبط عدد (31) قضية ، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1429) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (174) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.