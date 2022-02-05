الكندوز بـ150 جنيهًا.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

واصلت أسعار اللحوم، اليوم السبت، استقرارها فى الأسواق ولدى الجزارين، مع توافرها في الأسواق، حيث تراوح سعر اللحم الكندوز من ١٥٠ إلى ١٦٥ جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر كباب الحلة من ١٤٠ إلى ١٦٠ جنيها للكيلو، في حين تراوح سعر الكبدة الكندوز بين ١٤٥: ١٧٠ جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر اللحم المفروم من ١٣٠: ١٥٠ جنيها للكيلو.

وبلغ سعر الكبدة البلدى نحو ١٣٠ جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكلاوى والقلب من ١٤٠ إلى ١٦٠ جنيها للكيلو، وبلغ سعر السجق البلدى نحو ١٢٠ إلى ١٣٠ جنيها للكيلو، وتراوح سعر اللحم الضأن من ١٤٠ إلى ١٦٥ جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر الكبدة الضأن من ١٤٠ إلى ١٧٠ جنيها للكيلو.

وتراوح سعر اللحم الجملى من ١١٠ إلى ١٣٠ جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر الاستيك والبفتيك من ١٣٠ إلى ١٦٠ جنيها للكيلو، في حين تراوح سعر الموزة الكندوز من ١٤٠ إلى ١٦٠ جنيها، فيما تراوح سعر عرق التربيانكو من ١٤٠ إلى ١٦٠ جنيها للكيلو.