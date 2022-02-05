السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفير مصر بموسكو يتابع استعدادات مشاركة مصر فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى

السفير نزيه النجاري
السفير نزيه النجاري

بحث السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو مع ألكسندر ستوجلف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة روس كونجرس الروسية، المعنية بتنظيم منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر ضيفًا للشرف في فعاليات المنتدى، والمقرر عقده خلال شهر يونيو 2022.

وقال السفير نزيه النجاري، حسبما ذكرت وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم السبت إنه تم خلال الاجتماع متابعة ما تم إنجازه على صعيد الترتيبات اللوجستية والموضوعية الخاصة بالمشاركة المصرية، فضلاً عن مناقشة أهم الموضوعات والمقترحات ذات الصلة بهذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام.

من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي لمؤسسة روس كونجرس بمستوى التنسيق القائم مع الجانب المصري، وتطلعه للمشاركة المصرية الهامة في فعاليات منتدى سان بطرسبرج، والتي تتزامن هذا العام مع الاحتفال باليوبيل الفضي للمنتدى، وبما يعكس تميز العلاقات بين البلدين.

سان بطرسبرج سان بطرسبرج الاقتصادي منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي سفير مصر سفير مصر بموسكو

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