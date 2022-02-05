سفير مصر بموسكو يتابع استعدادات مشاركة مصر فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى

بحث السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو مع ألكسندر ستوجلف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة روس كونجرس الروسية، المعنية بتنظيم منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر ضيفًا للشرف في فعاليات المنتدى، والمقرر عقده خلال شهر يونيو 2022.

وقال السفير نزيه النجاري، حسبما ذكرت وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم السبت إنه تم خلال الاجتماع متابعة ما تم إنجازه على صعيد الترتيبات اللوجستية والموضوعية الخاصة بالمشاركة المصرية، فضلاً عن مناقشة أهم الموضوعات والمقترحات ذات الصلة بهذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام.

من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي لمؤسسة روس كونجرس بمستوى التنسيق القائم مع الجانب المصري، وتطلعه للمشاركة المصرية الهامة في فعاليات منتدى سان بطرسبرج، والتي تتزامن هذا العام مع الاحتفال باليوبيل الفضي للمنتدى، وبما يعكس تميز العلاقات بين البلدين.