السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. استكمال التحقيقات في مذبحة الزمالك

محكمة
محكمة

تستكمل جهات التحقيق إجراءاتها في إقدام  شاب على قتل زوجته وشقيقته وزوج شقيقته وأصاب حماته.

وتبيَّن أن المتهم يُدعى "شمس شريف" ويبلغ من العمر 22 عام، وزوجته "نور غزال" تبلغ من العمر 20 عام، وشقيقته "شيرين شريف" وتبلغ من العمر 42 عام، وزوجها "خالد محمد" يبلغ من العمر 53 عام، كما أُصيبت حماته "منى محمد" البالغة من العمر 58 سنة، بطلق نارى بالذراع اليمنى منطقة الكوع.

ودلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في واقعة مذبحة الزمالك أن القاتل تخلص من زوجته وشقيقته وزوج شقيقته بالرصاص ثم أصاب حماته وأطلق طلقه على نفسه.

ورجحت التحريات الأولية أن خلافات أسرية مع شقيقته وزوجها سبب الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بالعقار تمهيدًا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وعثر على جثث رجل وزوجته وشقيقته وزوج شقيقته وبهم طلقات نارية بينما حماته مصابة بطلق نارى بالكوع، وبمناقشتها قررت أن المتوفي الأول قتل المجنى عليهم الثلاثة ثم انتحر بالرصاص.

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مديرية امن القاهرة الأجهزة الأمنية طلقات نارية اجهزة الامن قتل زوجته طلق ناري كاميرات المراقبة

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