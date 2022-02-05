دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بكين تسجل 45 إصابة جديدة بكوفيد19

في اليوم الأول للمنافسات الرسمية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، أعلن المنظمون عن تسجيل 45 إصابةجديدة بفيروس كورونا مرتبطة بالألعاب.



وقالت اللجنة المنظمة للبطولة في تحديثهم اليوم السبت إن 25 من الرياضيين ومسؤولي الفرق كانوا من بين الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم .



وبهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع عدد الإصابات بكوفيد19- في الأولمبياد منذ 23 يناير إلى 353 حالة.



وتجري الألعاب الأولمبية الشتوية في ظل قواعد مشددة بشأن فيروس كورونا.



وينفصل كل المشاركين بشكل تام عن الشعب الصيني.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.