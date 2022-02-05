السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا تتجاوز 36 ألف حالة بسبب سرعة انتشار أوميكرون

كورونا فى كوريا الجنوبية
كورونا فى كوريا الجنوبية

تجاوزت الإصابات اليومية بفيروس كورونا(كوفيد19-) في كوريا الجنوبية اليوم السبت 36 ألف إصابة جديدة، في رقم قياسي جديد، نتيجة للانتشار السريع للمتحور أوميكرون بعد موسم عطلة.
 

وسجلت كوريا الجنوبية 36362 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 36162 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 971018، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.


وقد حذرت السلطات من أن عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت ثلاثة أيام وانتهت يوم الأربعاء الماضي، يمكن أن تتسبب في زيادة حالات الإصابة إلى مستويات غير مسبوقة في الأسابيع المقبلة، مع إمكانية وصول الإصابات اليومية إلى 100 ألف إصابة.
 

كما سجلت كوريا الجنوبية 22 حالة وفاة جديدة بكوفيد19-، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6858 حالة وفاة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
 

وكانت كوريا الجنوبية قد قررت أمس الجمعة تمديد قيود التباعد الاجتماعي الحالية لمدة أسبوعين إضافيين حتى 20 شباط/فبراير الجاري، والتي تنص على حظر تجمع أكثر من 6 أشخاص في التجمعات الخاصة وإغلاق المتاجر والشركات في الساعة 9 مساء.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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