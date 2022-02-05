السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الليلة .. حفل ريستال بيانو للفنان أمير عوض علي مسرح سيد درويش بالإسكندرية

مسرح سيد درويش
مسرح سيد درويش

يحتضن مسرح سيد درويش ــ دار أوبرا الإسكندرية، في الثامنة من مساء اليوم السبت، حفل ريستال بيانو للفنان أمير عوض. ويتضمن برنامج الحفل مقطوعات موسيقية لأشهر المؤلفين العالميين أمثال بيتهوفن، شوبان، تشايكوفسكي وغيرهم.

يشار إلى أن الفنان "أمير عوض" وهو عازف بيانو، ومؤلف و موزع موسيقى ولد بالاسكندرية وبدأ دراسة البيانو في سن السادسة حيث التحق بكونسرفتوار الإسكندرية ، و في عام ١٩٩٩ حصل على دبلوم في البيانو و النظريات الموسيقية من أكاديمية الفنون ، كما حصل على شهادة المدرسة الملكية للموسيقى لندن في عام ٢٠٠١ ، و في عام ٢٠٠٢ فاز بالجائزة الأولى في مسابقة الموسيقي الأولى بالاسكندرية.

كما حصل الفنان أمير عوض على شهادة الأداء من كلية ترينيتي للموسيقى بلندن، وقام بتدريس البيانو بكونسرفتوار الإسكندرية. قدم العديد من الحفلات المنفردة بمصاحبة موسيقى الحجرة في العديد من المراكز الثقافية في الإسكندرية و مسارح دار الأوبرا المصرية.

وهو عضو في أوركسترا مكتبة الإسكندرية و أوركسترا وتريات أوبرا الأسكندرية كعازف بيانو، و قدم العديد من كونشرتوهات البيانو المنفرد و آلات أخري بمصاحبة الأوركسترا. قام بتأليف الموسيقى المصاحبة و تلحين أغاني العديد من مسرحيات الأطفال وأفلام الرسوم المتحركة بالإضافة إلي أعمال للبيانو المنفرد و مجموعات موسيقي الحجرة. واشترك بورشة عمل لقيادة الاوركسترا مع المايسترو أحمد الصعيدي، و قدم حفلات متميزا مع أوركسترا القاهرة السيمفوني.

ــ قيادة نسائية ومغنيين إيطاليين مع السيمفونى فى الشهامة الريفية 
في سياق متصل، يستقبل  المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة مساء اليوم أيضاو حفلا مميزا لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو الإيطالية إيزابيلا أمبروسينى ومشاركة مواطنيها المغنيين الميتزوسوبرانو إيلينا فارنوڤا، التينور داڤيد رايو، السوبرانو تيزيانا فيتى، الباريتون أليسيو كوارزيما إسكوبر والألتو المصرية أمينة خيرت مع كورال أكابيلا تدريب مايا جيفينريا .

هذا ويتضمن برنامج الحفل أوبرا "الشهامة الريفية" ــ كافاليرا روستيكانا ــ للموسيقار الإيطالى العالمى بيترو ماسكاني وتدور قصتها في صقلية حول توريدو الذي أغرى الفتاة "سانتوزا" ثم هجرها من أجل حبيبته السابقة لولا، وتحاول سانتوزا الانتقام منه عن طريق كشف علاقته بلولا فتروى تفاصيل هذه العلاقة لزوج "لولا" الذي لا يتقبل الأمر ويقتل "توريدوف" في النهاية.

جدير بالذكر أن بيترو ماسكاني توفى عام 1945 ، أشتهر بأعماله للأوبرا وعرف بـ"أبو الأوبرا الواقعية" التي ظهرت في الساحة الموسيقية بإيطاليا في آخر عشر سنوات من القرن التاسع عشر .
 

حفل ريستال بيانو الفنان أمير عوض مسرح سيد درويش بالإسكندرية بيترو ماسكاني أوركسترا القاهرة السيمفوني

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