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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 5-2-2022

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت نهارًا، مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

أما حالة الطقس ليلًا شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، أمطار خفيفة إلى متوسطة شمالًا بنسبة حدوث 30% على مناطق من الوجه البحرى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 40% على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر:
 

العظمى الصغرى
القاهرة 17 10
الإسكندرية 17 11
وادي النطرون 16 11
طنطا 16 10
شبين الكوم 17 10
دمنهور 17 10
بلطيم 16 10
مطروح 16 11
السلوم 16 10
سيوة 17 09
بورسعيد 18 11
دمياط 18 11
الزقازيق 17 10
المنصورة 16 10
الإسماعيلية 17 10
السويس 17 10
العريش 17 11
رفح 16 11
رأس سدر 16 09
نخل 14 01
نويبع 16 13
طابا 15 11
كاترين 07 03
الطور 17 08
شرم الشيخ 20 14
الغردقة 21 13
مرسى علم 20 11
الفيوم 16 09
بنى سويف 18 07
المنيا 18 07
أسيوط 18 07
سوهاج 19 07
قنا 19 07
الأقصر 20 09
أسوان 20 10
إدفو 20 08
أبوسمبل 19 08
الوادي الجديد 19 06
شلاتين 22 12
أبو رماد 22 12
حلايب 21 13
رأس حدربة 21 13 

مصر ارصاد جديد البحر الاحمر الاسماعيلى الوادي الجديد سوهاج البحر المتوسط الإسكندرية الشرقية مطروح درجات الحرارة السبت الوجه البحري

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