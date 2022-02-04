وسائل إعلام مغربية: مزيد من عناصر الإنقاذ يدخلون إلى النفق لإنقاذ ريان

أعلنت وسائل إعلام مغربية، منذ قليل، دخول مزيد من عناصر الإنقاذ إلى النفق حيث تجري عملية إنقاذ ريان.

وقال مسؤول في فريق إنقاذ الطفل ريان العالق في بئر على عمق 32 مترا بقرية إرغان التابعة لإقليم شفشاون بالمغرب، إن الجهود وصلت الآن إلى مراحل حاسمة.

وذكر المسؤول في فريق الإنقاذ، سعيد أدكوج أن الطفل ريان باق على قيد الحياة، مضيفا: نقوم بإمداده باستمرار بالأوكسجين.

وتابع: «نستعد حاليا لتوصيل أنابيب بطريقة أفقية لإخراج الطفل ريان، والجهود وصلت إلى مراحل حاسمة نظرا للمخاوف من انجراف التربة».

وعبّر أدكوج عن أمله في انتهاء عملية الإنقاذ في أسرع وقت، مشددا على التزام العناصر بتعليمات الفرق التقنية لتأمين سلامة "ريان".