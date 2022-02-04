الكشف عن العاملين و3 أنماط من علاقات العمل بالقطاع الخاص.. حصاد «القوى العاملة» اليوم

شهدت وزارة القوي العاملة، اليوم، العديد من الفاعليات فى القطاعات التابعة لها، وتسلط «الدستور» الضوء على أبرز تلك الفاعليات.

نظمت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان قافلة طبية متخصصة في طب الأسنان، لمدة 4 أيام، بديوان عام الوزارة فيإطار الاهتمام بالصحة العامة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية في إطار مبادرة "حياة كريمة"، في إطار التعاون والتنسيق بينالوزارتين، وتحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة.

تفقد «سعفان» أعمال القافلة، موجهاً الشكر والتقدير لكل القائمين على العمل فيها على المجهود المبذول فى إجراء الكشف على العاملين بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وإجراءات التعقيم والتطهير للقافلة.

وأكد، أن هناك تعاون وتنسيق كامل ومستمر مع وزارة الصحة والسكان، في عدد من المجالات المشتركة، لافتا إلى ضرورةالاهتمام بالصحة العامة والوقاية من أمراض الفم والأسنان لكافة العاملين بالوزارة.

https://www.dostor.org/3704420

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربيةالمتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد علىأي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيلالعمالي بأبوظبي يكشف عن أن قانون تنظيم علاقات العمل الجديد في القطاع الخاص استحدث ثلاثة أنماط من أنواع العمل، إلى ‌جانبالنمط السائد حالياً في سوق العمل "الدوام الكامل"، حيث يعمل العامل لدى صاحب عمل واحد عدد ساعات العمل اليومية طوال أيامالعمل.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن الأنماط الثلاثة المستحدثة تتيح لأصحاب العمل تلبيةاحتياجاتهم من العمالة، والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها، بأقل التكاليف التشغيلية.

https://www.dostor.org/3704429

نظمت مديرية القوى العاملة بالغربية ندوة بعنوان "المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل" في إطار قانونالعمل 12 لسنة 2013، في مصنع الأمير للألياف الصناعية في مركز زفتى، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بينالجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها.

وقال «سعفان» في رسالة للندوة، إن مصر ممثلة فى وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التى قامت بإنشاءوحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة فى بداية عام 2019 وتمتعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة في عام 2020.

وأوضح، أن دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات فى دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، لافتا إلى أنمهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموسفى المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصرى لما ذكر في هذه الاتفاقيات انعكاساً اهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات.

https://www.dostor.org/3704433