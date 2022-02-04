الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة» ندوة القوى العاملة بالغربية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت مديرية القوى العاملة بالغربية ندوة بعنوان، "المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل" في إطار قانون العمل 12 لسنة 2013، في مصنع الأمير للألياف الصناعية في مركز زفتى، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها.  

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان في رسالة للندوة، إن مصر ممثلة فى وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التى قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة فى بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة في عام 2020. 

وأوضح سعفان، أن دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات فى دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، لافتا إلى أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس فى المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصرى لما ذكر في هذه الاتفاقيات انعكاساً اهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات.

وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية أن الندوة تناولت شرح أهداف وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، وأهمية عمل المرأة ونجاحها وتحدياتها في التوفيق بين عملها ومهامها الأسرية، وأهمية توفير بيئة عمل آمنة للمرأة، وأنواع مخاطر العمل وكيفية الوقاية منها كما تضمنت الندوة مخاطر فيروس كورونا وكيفية مواجهته والتعايش معه.

شارك في الندوة نصره شهاب مدير إدارة التشغيل وعضو وحدة المساواة بين الجنسين، وعمر الوحش مدير مكتب تفتيش عمل زفتى، ومحمود ندى مفتش عمل زفتى، والدكتورة أمل وريده مسئولة السلامة والصحة المهنية وعضو وحدة المساواة بين الجنسين.

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
IMG-20220204-WA0011
IMG-20220204-WA0011
IMG-20220204-WA0012
IMG-20220204-WA0012
وزير القوى العاملة محمد سعفان المساواة بين الجنسين تأمين بيئة العمل مديرية القوى العاملة بالغربية ندوة

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وائل لطفي

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