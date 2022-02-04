الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر فى موسكو يستقبل وفدًا من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية

سفير مصر يستقبل وفدًا
سفير مصر يستقبل وفدًا من الكنيسة الأرثوذكسية

استقبل السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، كلًا من المطران ليونيد، والقس استيبان، مسئولي الكنيسة الروسية الأرثوذكسية.

وأشار سفير مصر إلى ما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا من زخم متزايد في شتى المجالات، بما في ذلك التعاون الثقافي والديني بين البلدين.

من جانبهم، أعرب مسئولو الكنيسة الروسية الأرثوذكسية عن دعمهم لجهود الدولة المصرية في نشر قيم المواطنة والتسامح، مؤكدين أن مصر ستجد من كنيستهم كل الدعم في هذا الصدد على ضوء روابط الصداقة القائمة بين البلدين. 

مصر روسيا الكنيسة الروسية الأرثوذكسية سفير مصر نزيه النجاري موسكو

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