السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد دجاجة البنتاجون..

من السرقة للجاسوسية.. حيوانات في قفص الاتهام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في واقعة غريبة، قالت منظمة محلية لرعاية الحيوانات بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه تم القبض على دجاجة كانت تتجول حول منطقة أمنية في البنتاجون، حيث تم العثور على الدجاجة، بالقرب من مقر وزارة الدفاع الأمريكية، حسبما ذكر موقع "sfgate".

تم العثور على الدجاجة في وقت مبكر من مقر وزارة الدفاع الأمريكية، وكتبت رابطة رعاية الحيوان في "أرلينجتون" بولاية فيرجينيا، على وسائل التواصل الاجتماعي، لماذا عبرت الدجاجة الطريق لهذا المكان؟.

من جانبها قالت تشيلسي جونز، المتحدثة باسم المنظمة، إنها لا تستطيع الكشف عن الموقع الدقيق الذي شوهد فيه الطائر، التي لها ريش بني ومشط أحمر، وهي من نوع "رود آيلاند" الأحمر.

«من السرقة للجاسوسية.. حيوانات في قفص الاتهام»

وعلى مر العصور هناك الكثير من الحيوانات التي اتهمت بجرائم جاسوسية وسرقة، ففي السطور التالية نرصد بعضها.

الحمار المقامر:

في واقعة غريبة اعتقلت الشرطة الباكستانية حمار وذلك بعد مداهمة احد صالات القمار، حيث تم القبض على الحمار بصفته من أصدقاء الشخص المطلوب القبض عليه، حيث تناولت مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة بسخرية.

الحمام الجاسوس:

في الهند كان الأمر مختلفا، حيث ألقت الحكومة الهندية القبض على حمامة اتهمت بالتجسس على مقر وزارة الدفاع لصالح باكستان، الغريم التقليدي للهند.

دولفين الهند:

تعتبر الهند من الدول التي شهدت وقائع قبض على الكثير من الحيوانات، فبعد الحمام الجاسوس، ألقت القبض على دولفين كان محمل بأجهزة تجسس على ظهره، حيث رصدته المخابرات الهندية بالقرب من المياه الأقليمة الهندية.

القرد السارق:

شهدت بريطانيا واقعة طريفة بعد القبض على قرد تسبب في سرقة كاميرا احد المصورين خلال احد الاحتفالات الرسمية.

الحمار الألماني:

قضت محكمة ألمانية، بإلزام صاحب حمار بدفع تكاليف تصليح سيارة، تسبب في إحداث تلفيات بسيارة  قدرت بقيمة 5800 يورو.

وزارة الدفاع مواقع التواصل البنتاجون الحيوانات حيوانات متهمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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