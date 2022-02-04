افتتاح فعاليات جامعة الطفل بالمرحلة الرابعة والخامسة بجامعة عين شمس.. غدًا

قالت الدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، إن غدًا سيقام افتتاح فعاليات جامعة الطفل، في تمام الساعة 10 صباحا بقاعة 502 بمركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفى الدمرداش.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعه عين شمس، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس، والدكتور جينا الفقى المدير التنفيذي لجامعه الطفل، والدكتورة نهى الرافعي، منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس.



وأضافت «سمير»، أن الدراسة تبدأ فى الفترة 6 فبراير 2022 إلى 17 فبراير 2022.



وتعد جامعة الطفل عبارة عن برنامج تبنته أكاديمية البحث العلمي بهدف التنقيب عن المواهب والنوابغ في مرحلة التعليم قبل الجامعي، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، التي تم إطلاقها عام 2014.