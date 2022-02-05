محمد حجاج: افتتاح مشروعات و600 غرفة فندقية جديدة بالقاهرة وسيناء والبحر الأحمر

قال محمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، إنه سيتم افتتاح أربعة مشروعات فندقية جديدة خلال الشهرين القادمين في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة وبطاقة ٦٠٠ غرفة فندقية تضاف إلى إجمالي الطاقة الفندقية على مستوي الجمهورية.

وأضاف حجاج فى تصريحات صحفية أنه يتم حالياً دراسة طلبات تشغيل هذه المشروعات والتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة باستصدار الترخيص السياحي لها.

وقد أعلنت الوزارة عن صدور قراراً بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتختص ببحث ودراسة المشروعات الفندقية والسياحية والعمل على مواجهة المشاكل والعقبات التي تواجهها، وكذلك الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص سياحية ومتابعة تشغيل المشروعات القائمة والجديدة من الفنادق وكذا التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية.

وفى ذات السياق تعمل وزارة السياحة والآثار حالياً على توجيه المنشآت الفندقية نحو ضرورة تطبيق معايير الاستدامة البيئية والسياحة الخضراء وجعل الفنادق صديقة للبيئة، وذلك فى ضوء الاستعدادات التى تقوم بها الدولة المصرية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" والمقرر استضافته العام الحالي بمدينة شرم الشيخ.

ويتم تطبيق معايير السياحة الخضراء على فنادق شرم الشيخ كمرحلة أولى ثم بعد ذلك ستتبع الفنادق بكافة المحافظات.

وقد تقدمت 16 منشأة فندقية بطلبات إلى غرفة المنشآت الفندقية للتحول إلى الأخضر وذلك منذ صدور القرار الوزاري الخاص بالتزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة، في نهاية شهر يناير الماضي.

كما وجهت الوزارة كافة المنشآت الفندقية علي مستوي الجمهورية برفع كفاءة خدمة الإنترنت بها واستخدام شبكة فائقة السرعة لاسيما تلك الموجودة بمدينة شرم الشيخ بالتزامن مع مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.