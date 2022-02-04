ما هو العلاج التعويضي بالهرمونات لتخفيف أعراض انقطاع الطمث عند النساء؟

يمر ملايين النساء حول العالم بانقطاع الطمث كل عام، والآن قد يكون العلاج الذي يخفف الأعراض أسهل في الوصول إليه، فبالنسبة للكثيرين يعتبر انقطاع الطمث تجربة صعبة بسبب مجموعة واسعة من الأعراض التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الحياة اليومية.

العلاج الرئيسي لأعراض انقطاع الطمث هو العلاج بالهرمونات البديلة، وهو نوع من الأدوية يحل محل الهرمونات المفقودة بسبب انقطاع الطمث، فهناك العديد من الفوائد للعلاج التعويضي بالهرمونات، وأكبرها أنه يمكن أن يخفف النساء من معظم أعراض سن اليأس.

وفقا لموقع «مترو» فإن معظم الأعراض ناتجة عن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، وهو أهم هرمون يجب استبداله، عادة ما تكون متاحة على شكل أقراص، أو لصقات جلدية.

ما هو العلاج التعويضي بالهرمونات وكيف يعمل؟

عندما تبدأ المرأة في سن اليأس، تبدأ مستويات الهرمون في الجسم في الانخفاض، وأهمها هرمون الاستروجين، والعلاج التعويضي بالهرمونات يتم تناوله عن طريق إدخاله في المهبل، يُستخدم لعلاج الجفاف الناتج عن نقص هرمون الاستروجين لدى النساء بعد سن اليأس بعمر 50 عامًا وما فوق ولم يكن لديهن دورة شهرية لمدة عام على الأقل.

ومع ذلك يوجد هناك قلق حول استخدامه، لأنه في تلك الحالات سوف يتم الاستغناء عن الذهاب إلى الأطباء، ستكون النساء قادرات على استخدامه دون وصفة طبية، وفي ذلك يشعر الأطباء والممرضات الممارسين أن النساء بحاجة إلى المراقبة في فترة ما حول سن اليأس وبعد انقطاع الطمث، فهن يحتجن إلى رعاية صحية بالإضافة إلى العلاج التعويضي بالهرمونات، إنهم بحاجة إلى مراقبة منتظمة طوال رحلة انقطاع الطمث لديهم للحفاظ على الصحة والعافية المثلى.

تتراوح أعراض انقطاع الطمث لآلام الرقبة وتقلبات المزاج والتهيج وجفاف المهبل والحكة وغير ذلك، ويجب علاج تلك الأعراض على الفور.