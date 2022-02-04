الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وسائل إعلام مغربية: مخاوف وقوع انهيارات للتربة تجعل عملية إنقاذ ريان تسير ببطء

ريان
ريان

أعلنت وسائل إعلام مغربية، اليوم، عن أن المخاوف من وقوع انهيارات تجعل عملية إنقاذ الطفل ريان تسير ببطء. 

وأكدت قناة «العربية» أن الطفل المغربي ريان ما زال يتحرك داخل البئر، لكن حركته ضعيفة.

وأفادت بأن الوجود الكثيف للمتفرجين حول البئر قد يعرض عمليات إنقاذ الطفل ريان للخطر، مشيرة إلى أنه لا يوجد جدول زمني لإخراج الطفل ريان من البئر وفرق الإنقاذ تضع سلامته كأولوية.

وأضافت: «تجهيز مروحية لنقل الطفل ريان إلى المستشفى فور خروجه من البئر».

المغ مخاوف إنقاذ تسيير ببطء

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وائل لطفي

فرق الحضارة

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