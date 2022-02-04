وسائل إعلام مغربية: دخول 3 رجال إنقاذ لإخراج الطفل ريان العالق فى البئر

أعلنت وسائل إعلام مغربية، منذ قليل، دخول 3 رجال إنقاذ لإخراج الطفل ريان العالق في البئر.

وقال مسؤول في فريق إنقاذ الطفل ريان، العالق في بئر على عمق 32 مترا بقرية إرغان التابعة لإقليم شفشاون بالمغرب، إن الجهود وصلت الآن إلى مراحل حاسمة.

وذكر المسؤول في فريق الإنقاذ، سعيد أدكوج، أن الطفل ريان باق على قيد الحياة، مضيفا: «نقوم بإمداده باستمرار بالأوكسجين».

وتابع: «نستعد حاليا لتوصيل أنابيب بطريقة أفقية لإخراج الطفل ريان، والجهود وصلت إلى مراحل حاسمة نظرا للمخاوف من انجراف التربة».

وعبّر أدكوج عن أمله في انتهاء عملية الإنقاذ في أسرع وقت، مشددا على التزامه العناصر بتعليمات الفرق التقنية لتأمين سلامة «ريان».

وسقط الطفل ريان عشية الثلاثاء، في ثقب مائي ضيق غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل العائلة، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء، كما تم تشكيل لجنة تتبع وتنسيق للإشراف على العملية.