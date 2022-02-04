الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية: متابعة مستمرة بشأن ملف تقنين أراضى أملاك الدولة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء، ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها، وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم، طبقًا للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.

وأكد محافظ الشرقية، على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

من جانبه، أشار العميد محمود متولي، مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، إلى أنه تم تحرير 8950 عقدًا بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها 2546 عقدًا، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألفًا و335 طلبًا منها 14 ألفًا و412 طلب صالح للتقنين، وعدد 2923 طلبًا غير صالح للتقنين فى فبراير الجاري، مشيرًا إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي، وفقا للقانون 241 لسنة 2020، لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

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وائل لطفي

قيمة مصر

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