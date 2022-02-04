الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها.. أماكن محدودة بكليات الجامعة الإلكترونية الأهلية

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

أعلن الدكتور هشام عبدالسلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، عن توافر فرص للطلبة الراغبين في الالتحاق بكليتي الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بحد أدني 65% والدراسات التجارية وإدارة الأعمال بحد أدنى 55%.

وأضاف أن الجامعة تفتح باب القبول للفصل الدراسي الثاني، غدا السبت الموافق 5 فبراير ولمدة ثلاثة أيام، وذلك للطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة المصرية بالتسجيل على موقع تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بالمراكز الدراسية التي بها أماكن شاغرة ويكون التقديم على النظام الإلكتروني للجامعات الخاصة والأهلية كل حسب الحد الأدنى للتقدم الخاص به، وذلك بعد سداد رسوم التقدم عبر الرابط:

http://www.cpnu-admission.edu.eg/

وأوضح عبدالسلام أنه يقوم الطالب بتسجيل بياناته على مسئوليته الشخصية والاطلاع على الحدود الدنيا للتقدم وعدد الأماكن الشاغرة بكل كلية، ويتبع التعليمات والإجراءات المعلنة على الموقع، مشيرًا إلى أن طلاب السنوات السابقة من حملة الثانوية العامة والشهادات المعادلة بحد أقصى خمس سنوات سابقة يتم قبولهم بالتقديم المباشر للجامعة بالمراكز الدراسية التي بها أماكن شاغرة فقط أو بالمركز الرئيسي للجامعة بالدقي، وكذلك ممن تنطبق عليهم شروط التحويل للكليات المناظرة وتغيير المسار.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الطلاب الوافدين يتم قبولهم من خلال المراكز الدراسية التي بها أماكن شاغرة فقط أو بالمركز الرئيسي للجامعة. ويتم القبول طبقاً للحد الأدنى المعلن على موقع التنسيق للجامعات الخاصة والأهلية، وطبقا لمجموع الطالب سنة حصوله على الثانوية.

جديد بالذكر أن الطلاب الراغبين في الاستفسار عن كليات الجامعة أو مراكزها أو شروط وضوابط التقدم يمكنهم التواصل مع شئون الطلاب من خلال:

الإيميل: [email protected]، أو زيارة موقع الجامعة : https://www.eelu.edu.eg أو بالأتصال 16541.

 

الثانوية جامعة شخصية الدقي مسار تقدم وذلك تنسيق الجامعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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