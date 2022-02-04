النيابة تستعلم عن حالة 20 مصابًا فى حادث مروع بالشرقية

استعلمت النيابة العامة بالشرقية، عن حالة 20 مصابًا في حادث مروع بين سيارة ميكروباص ونقل ثقيل بمركز بلبيس، لبيان مدى إمكانية استجوابهم حول الحادث من عدمه.

وشهد طريق بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، حادث سير مروعًا إثر تصادم أتوبيس وسيارة نقل ثقيل، وأسفر عن إصابة 20 شخصًا بسبب السرعة الجنونية والتخطي الخاطئ للسيارات.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وأشرفت على نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي بسيارات الإسعاف لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب لجنة فنية لمعاينة الحادث لتحديد المسئولية الجنائية وإعداد تقرير عن حالة المصابين والاستماع لأقوالهم.