موعد انتهاء معرض الكتاب 2022.. وكيفية حجز التذاكر

موعد انتهاء معرض الكتاب 2022 من الكلمات البحثية التي تحظى حاليا نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية للراغبين في زيارة المسخة الـ53 من المعرض الدولي للكتاب المقام حاليا في التجمع الخامس.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير خطوات حجز التذاكر وخطوط المواصلات لتقل رواد المعرض.

موعد انتهاء معرض الكتاب 2022

ينتهي المعرض الدولي للكتاب المقام حاليا في أرض المؤتمرات والمعارض في التجمع الخامس بالقاهرة يوم الاثنين الموافق 7 فبراير المقبل والذي يضم عدد كبير من قاعات العرض في مختلف فروع المعرفة والأنشطة الحياتية للكبار والصغار.

وتستضيف النسخة الـ53 من المعرض دولة اليونان كضيف شرف لهذه الدورة، وفقا لما أعلنته وزارة الثقافة المصرية قبل البدء في ترتيبات إقامة المعرض الذي يقام وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث تم تقليل أعداد الزوار اليومية والتي تم التحكم فيها من خلال طرح التذاكر عبر الموقع الرسمي للمعرض.

كيفية حجز تذاكر دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب

يستطيع الراغبين في زيارة معرض الكتاب الذي يقام سنويا في مصر ويتردد عليه قرابة 3 ملايين زائر سنويا من خلال الموقع الرسمي الذي فعلته وزارة الثقافة مؤخرا وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع معرض الكتاب من خلال هذا اللينك https://cairobookfair.gebo.gov.eg/ .

اختيار أيقونة حجز التذاكر.

تحديد الفئات العمرية للزوار وعدد التذاكر.

كتابة بيانات الراغب في زيارة معرض الكتاب بالتفصيل.

وضع علامة صح على الجنسية.

تسجيل رقم واتساب لإرسال التذاكر.

الضغط على زر الحفظ.

إرسال تذاكر الدخول عبر الرقم المسجل به موعد الزيارة وبوابة الدخول.

وحددت اللجنة المكلفة بتنظيم المعرض هذا العام أسعار تذاكر الدخول 5 جنيهات يتم دفعها قبل الدخول من خلال الشباك.

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المواصلات المخصصة لنقل رواد معرض الكتاب

قبل موعد انتهاء معرض الكتاب 2022 يرغب الكثير من الجمهور في معرفة خطوط معرض الكتاب حيث خصصت وزارة النقل عدة خطوط أتوبيس لنقل الراغبين في زيارة المعرض ولعل أبرزها ما يلي:-

الخط 1 : عبد المنعم رياض، رمسيس، العباسية، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب.

الخط 2: دوران شبرا، شارع شبرا، العباسية، نادي السكة، محور المشير، معرض الكتاب.

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