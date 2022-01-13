الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إعلان أسعار البنزين الجديدة خلال ساعات

البنزين
البنزين

انتهت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018 والمعنية بمتابعة ومراجعة أسعار المنتجات البترولية ومنها البنزين بجميع أنواعه «95، 92،80»، وكذلك السولار والمازوت والكيروسين، لإعداد التقييم النهائي كل ثلاثة أشهر حسب الأسعار العالمية للبترول الخام «برنت» وكذلك سعر صرف الدولار، للعمل بالأسعار النهائية بعد التقييم بشكل ربع سنوي.

الاستعداد للإعلان عن الأسعار الرسمية الجديدة للبنزين

وكشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول أن لجنة التسعير التلقائي سلمت تقريرها النهائي للجهات المعنية استعداداً للإعلان عن الأسعار الرسمية الجديدة للبنزين والمنتجات البترولية الأخرى خلال الساعات القليلة المقبلة، للعمل بها طوال الـ 90 يوماً القادمة وتنتهي في 31 مارس 20222.

وأوضح المصدر أنه بالرغم من ارتفاع سعر النفط العالمي «برنت» خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى أعلى مستوى له من منذ 9 أشهر، حيث تجاوز سعره الـ 85 دولار للبرميل، في بعض التوقيتات خلال فترة المحاسبة، وهذا يعنى ارتفاع قيمة فاتورة الاستيراد، ولكن بالرغم من ذلك هناك اتجاه لتثبيت سعر البنزين خلال الفترة المقبلة حتى نهاية مارس، بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من تداعيات جائحة كورونا.

وقال إن عملية تقييم أسعار البنزين والمنتجات البترولية الأخرى، تتم وفقا لآلية محددة، من خلال احتساب سعر البترول الخام، مع سعر صرف الدولار، ثم احتساب التكاليف الأخرى مثل التكرير والنقل والضرائب، وذلك خلال الثلاثة أشهر الماضية، ليتم العمل بالأسعار الجديدة طوال الثلاثة أشهر المقبلة، حسب آلية لجنة التسعير التلقائي التي اعتمده مجلس الوزراء في عام 2018، بحيث لا تزيد الأسعار أو تنخفض عن نسبة 10% من الأسعار السائدة في الأسواق.

وتشهد أسواق النفط العالمية حالياً تذبذباً في الأسعار وارتفاعً كبيراً، حيث ظل سعر «برنت» طوال الثلاثة أشهر الماضية ما بين 74 إلى 85 دولار للبرميل، الأمر الذي يؤثر بالسلب على اقتصاديات الدول المستهلكة للنفط، ومنها مصر.

وتستورد مصر ما يقرب من 350 ألف برميل نفط يومياً من الدول العربية الشقيقة، لسد احتياجات السوق المحلية من المحروقات، وذلك بعد تكريرها بمعامل التكرير المصرية التي تم تطويرها مؤخراً.

ويباع لتر بنزين 95 في الأسواق المصرية حالياً بـ 9.25 جنيه، بينما يباع سعر بنزين 92، بـ8.25 جنيه، وسعر بنزين 80، بـ 7 جنيهات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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