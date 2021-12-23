أسعار البنزين الجديدة يناير 2022.. لجنة التسعير التلقائى تجتمع خلال أيام

ينتهى خلال أيام، الربع الأخير من العام الجاري 2021، وتنعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، والمعنية بمراجعة آليات تطبيق التسعير للمنتجات البترولية «بنزين بجميع أنواعه، سولار، مازوت، كيروسين».

وتجمعت اللجنة المشكلة من أعضاء بوزارتي المالية والبترول ومجلس الوزراء وبعض الجهات الأخرى المعنية، خلال الأسبوع المقبل، وذلك للإعلان عن الأسعار للبنزين يناير 2022، على أساس أسعار البترول العالمية «برنت» وسعر صرف الدولار، وكذلك تكاليف التكرير والنقل والرسوم الأخرى عن الثلاثة أشهر الماضية.

وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية في تصريحات لـ«الدستور»، عن أن العوامل الرئيسية التي يتم من خلالها تقييم وتحديد الأسعار الجديدة للبنزين، أهمها سعر «برنت» والذي يعد المؤشر الرئيسي لعملية التقييم خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضح المصدر، أن الأسعار العالمية شهدت تذبذبًا في سعر النفط «برنت» ما بين 72 إلى 78 دولارًا للبرميل خلال هذه الفترة، وهذا المعدل يعد مرتفعًا عن الأسعار السابقة خلال الربع الثاني من العام الجاري، والتى قاربت من أسعار الربع الثالث، وذلك بسبب الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة وتثبيت معدلات الإنتاج دون زيادة من قبل الدول المنتجة والمصدرة للبترول وتحالفات أوبك بقيادة روسيا، ما يعني أن هذه الأسعار تنعكس بالسلب على عملية الاستيراد التي تقوم بها مصر لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.

ونوه بأن مصر تستورد أكثر من 250 ألف برميل بترول خام يوميًا، بسعر متوسط من 73 إلى 74 دولارًا للبرميل، ثم يتم تكريره فى معامل التكرير المصرية، الأمر الذي أدى إلى خفض نسبة التكلفة مما كانت عليه سابقًا بسبب تطوير معامل التكرير والتي كانت مصر تستورد هذا الخام كمنتجات بترولية قبل عملية التطوير، ما كان يزيد من سعر تكلفة المنتجات، ولذلك من المتوقع تثبيت السعر الحالي السائد بالأسواق المصرية من البنزين والسولار، بسبب تقارب الأسعار العالمية للبترول خلال الربع الثالث والربع الرابع من العام مع ثبات سعر الدولار، بالإضافة إلى أن القيادة السياسية تضع في الاعتبار مراعاة الحالة الاقتصادية والمعيشية التي تمر البلاد بسبب تداعيات كورونا.

وتعمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على تنفيذ آليات التطبيق السعري وفقًا لما نصت عليها لائحة مجلس الوزراء، وهو ألا يزيد أو ينخفض سعر المنتجات البترولية عن 10%، عن الأسعار السائدة فى الأسواق.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قررت فى اجتماعها، المنعقد عقب انتهاء شهر أكتوبر الماضى، التوصية بتعديل الأسعار، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعها الثلاثة كالتالي:

- بنزين 80 بسعر7 جنيهات للتر.

- بنزين 92 بسعر 8.25 جنيه للتر.

- بنزين 95 بسعر 9.25 جنيه للتر.