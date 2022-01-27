موعد انتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 من الكلمات البحثية التي تحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك منذ انطلاق الدورة الـ53 من معرض الكتاب المقام حاليا بأرض المؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات حجز تذاكر الدخول وخطوط المواصلات لنقل رواد معرض الكتاب في دورته الحالية.

موعد انتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

يستمر معرض الكتاب المقام حاليا في أرض المؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس حتى 7 فبراير المقبل، حيث تجرى الدورة الـ53 وسط إجراءات احترازية صارمة من جراء انتشار عدوى فيروس كورونا ومتحوره الجديد أوميكرون سريع الانتشار.

ويستقبل المعرض يوميا الزوار من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء ماعدا يوم الجمعة الذي يستقبل فيه الزوار بدأ من الساعة الواحدة بعد الظهر حيث تقام فعاليات المعرض في مناطق مفتوحة وشبه مفتوحة مع إشراف تام من وزارة الصحة لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية ووجود مركزي لقاح وpcr للأجانب القادمين من الخارج.

كيفية حجز تذاكر دخول معرض الكتاب 2022

نظمت اللجنة المسئولة عن إقامة الدورة الـ53 من معرض الكتاب السنوي المقام في أرض المؤتمرات المعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة عملية حجز تذاكر الدخول حيث فعلت موقع إلكتروني لحجز التذاكر بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع معرض الكتاب من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة حجز تذاكر الدخول.

كتابة بيانات الراغب في الدخول كاملة.

تحديد الفئات العمرية وعدد تذاكر الدخول.

تحميل بطاقة الرقم القومي.

تسجيل وسائل التواصل رقم هاتف محمول أو بريد إلكتروني.

استقبال التذكرة عبر رقم الواتساب.

تقدم التذكرة التي تم إرسالها عبر الواتساب عند بوابة الدخول المحددة وقت الحجز ويتم دفع ثمنها وقيمتها 5 جنيهات لأكبر من 12 سنة أما دون الـ12 عاما فدخولهم المعرض مجانا.

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خطوط المواصلات لنقل رواد معرض الكتاب

يتساءل الجميع عن موعد انتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 وخطوط المواصلات المخصصة لنقل رواد المعرض وهي كما يلي:-

الخط 1 : عبد المنعم رياض- رمسيس- العباسية- جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب.

الخط 2 : دوران شبرا – شارع شبرا- العباسية- نادي السكة محور المشير – معرض الكتاب.

الخط 3 : النزهة الجديدة – ميدان الحجاز- السبع عمارات- مكرم عبيد- مصطفى النحاس- الوفاء والأمل – معرض الكتاب.

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