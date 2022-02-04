الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«تنظيم الاتصالات» يُصدر تقرير جودة شبكات المحمول خلال الربع الأخير من 2021

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الرابع لعام ٢٠٢١ (الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ٢٠٢١)، في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

يعرض التقرير، مؤشرات جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، حيث تم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة (مدينة وحي) لكل مشغل.

وتستند منهجية القياس على اختبار عينات من المكالمات وعمليات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس، حيث بلغت مسافات القياس 115 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الرابع 2021.

اعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وهي كالتالي: 
 

مؤشرات جودة الخدمات الصوتية:

مؤشر عدم بدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المحاولات التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة.

مؤشر عدم اكتمال المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع لأسباب فنية قبل إنهاء المكالمة من أحد طرفي المكالمة.

مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي تحتاج لوقت طويل (ثواني) منذ وقت ضغط العميل علي زر الاتصال وحتى سماع جرس الاتصال عند الطرف الاخر.

مؤشر جودة صوت المكالمة: والذي يشير إلى درجة نقاء الصوت أثناء اجراء المكالمة.

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات:

سرعة تنزيل البيانات: أدنى سرعة تنزيل بيانات يتم رصدها لأقل 10% من عينات القياس.

سرعة تحميل البيانات: أدنى سرعة تحميل بيانات يتم رصدها لأقل 10% من عينات القياس.

فيما يلي إجمالي اعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد انها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت وإجمالي التجاوزات في الربع الرابع من عام ٢٠٢١:

فودافون: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 15 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت، وعلى رأسها الدلتا والصعيد والقناة، حيث تم رصد 20 تجاوزاً في 15 منطقة خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بعدد 25 تجاوزاً 2021 في 21 منطقة خلال شهر أكتوبر 2021.

أورنج: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 28 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت، وعلى رأسها الإسكندرية والدلتا والقاهرة، حيث تم رصد 40 تجاوزاً في 28 منطقة خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بعدد 54 تجاوزاً في 38 منطقة خلال شهر أكتوبر 2021.

اتصالات: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 29 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت، وعلى رأسها القاهرة والصعيد والدلتا، حيث تم رصد 36 تجاوزاً في 29 منطقة خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بعدد 43 تجاوزاً في 32 منطقة خلال شهر أكتوبر 2021.

وي: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 37 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت، وعلى رأسها القاهرة والصعيد والدلتا، حيث تم رصد 46 تجاوزاً في 37 منطقة خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بعدد 76 تجاوزاً في 56 منطقة خلال شهر أكتوبر 2021.

فيما يلي إجمالي اعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد انها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات في الربع الرابع من عام ٢٠٢١:

فودافون: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد 40 منطقة متأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بعدد 42 منطقة متأثرة في شهر أكتوبر 2021، وعلى رأسها الدلتا والقاهرة والصعيد، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر ديسمبر 29 ميجابت/ثانية.

أورنج: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد 34 منطقة متأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بعدد 30 منطقة متأثرة في شهر أكتوبر 2021، وعلى رأسها الدلتا والقاهرة والإسكندرية، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر ديسمبر 26 ميجابت/ثانية.

اتصالات: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد 17 منطقة متأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بعدد 20 منطقة متأثرة في شهر أكتوبر 2021، وعلى رأسها القاهرة والصعيد والجيزة، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر ديسمبر 27 ميجابت/ثانية.

وي: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد ثبات في عدد المناطق المتأثرة التي تعاني من سوء جودة خدمات نقل البيانات (13 منطقة) خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بشهر أكتوبر 2021، وعلى رأسها الصعيد والإسكندرية والجيزة، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر ديسمبر 29 ميجابت/ثانية.

 

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المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات جهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الرابع خدمات الإتصالات مؤشر عدم بدء المكالمة مؤشر عدم اكتمال المكالمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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