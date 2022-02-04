جامعة القاهرة تعلن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام الدراسي

- الدكتور الخشت: إطلاق المسابقات الثقافية والفنية والعلمية لتحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية

- تفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، وذلك في إطار مشروع جامعة القاهرة لبناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل حفاظًا على سلامة منتسبي الجامعة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، كما وجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمي.

وقال الدكتور رئيس جامعة القاهرة، إن خريطة الأنشطة الطلابية تتنوع بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية، والأنشطة الفنية، والاجتماعية، والمسابقات، والمعسكرات، والندوات، وورش العمل التدريبية التي تنظمها الجامعة ويشارك فيها الطلاب.

- دورات ومعسكرات تدريبية وزيارات ورحلات

من جانبه، أوضح الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن خريطة الأنشطة الطلابية تشمل مشاركة طلاب الجامعة في عدة دورات تدريبية لتنمية مهاراتهم أبرزها، دورة تدريبية للطلاب بالرقابة الإدارية، ودورة لتنمية مهارات التفكير النقدي، ودورة تنمية المهارات القيادية، ودورة تنمية المهارات الشخصية والذاتية، والمشاركة في ندوة بمركز بحوث الشرطة بكلية الشرطة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن طلاب الجامعة سوف يشاركون في عدد من معسكرات التدريب منها، معسكر لتدريب الطلاب المبتكرين والمخترعين، ومعسكر ريادة الأعمال بعنوان كيف تصبح رائد أعمال، ومعسكر لتدريب طلاب الفنون الشعبية، ومعسكر تدريبي للطلاب المشاركين في مسابقة إبداع 10، ومعسكر إعداد عشائر الجوالة بكليات الجامعة المختلفة استعدادًا لمهرجان الجوالة.

وتابع "الشاذلي" أن خريطة الأنشطة الطلابية تشمل أيضًا تنظيم زيارة لأكاديمية الشرطة، ورحلة لمدينتي الأقصر وأسوان، إلى جانب تنظيم ورش عمل للطلاب لتدريبهم على مهارات التفصيل والتطريز والرسم على الزجاج، وورشة عمل للطلاب المخترعين والمبتكرين.

كما سيشارك طلاب جامعة القاهرة في ملتقى الصداقة الدولي الأول بجامعة المنصورة، ومهرجان الجوالة والخدمة العامة لعشائر الجوالة بمختلف الكليات، بالإضافة إلى التجهيز لمهرجان المسرح الجامعي للعروض الطويلة.

كما تنظم جامعة القاهرة، عددا من المسابقات في مختلف المجالات منها: مسابقة لكرة السلة، ومسابقة لكرة الطائرة، ومسابقة لكرة اليد، ومسابقات الشعر المتنوعة، وتدريب الطلاب المشاركين في مسابقة إبداع 10 في مجالات الموسيقي والكورال، والفنون التشكيلية، إلى جانب تنظيم الدوري الثقافي لمسابقة إبداع 10.