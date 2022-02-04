الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طوارئ قصوى على الطرق لمساعدة المواطنين

طوارئ قصوى
طوارئ قصوى

تتابع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، غرف الطوارئ والإغاثة تحسبًا لتجدد سقوط الأمطار، أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار اليوم، ونشر الخدمات الأمنية المدعمة بمعدات وأوناش المرور على كافة الطرق  للتدخل السريع لمواجهة الطوارئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ القصوى لمساعدة المواطنين خلال الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور على مستوى جميع محافظات الجمهورية حركة السيارات أعلى المحاور والميادين بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تجرى مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية جرى توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

الطوارئ وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور سقوط الأمطار الامطار سوء الأحوال الجوية البلاغات

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