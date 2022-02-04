تنظيم 5 قوافل علاجية والكشف على 712 مريضا وتسليم 661 نظارة بالمنوفية

قال عادل درغام مدير جمعية خيريه بمحافظة المنوفية، إن الجمعيات الخيرية نظمت 5 قوافل للعلاج الجاد بالمستشفى الجامعي بشبين الكوم خلال شهر يناير الماضي، وتم توقيع الكشف الطبي على 712 مريضا بالمجان واجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لهم .

وأضاف أنه تم تسليم 661 نظارة طبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، مؤكداً أنه تم تحديد الحالات المستهدفة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، فضلاً عن قيام الجمعية بتوفير وسائل نقل للحالات المستهدفة ذهاباً وإياباً علي نفقتها تسهيلاً على المواطنين.

من جهته أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة ،مشيداً بمجهودات الجمعات الخيرية في خدمة وتنمية المجتمع ودورهم الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية .

ويتم ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية والجمعيات الخيرية ، وانطلاقا من حرص واهتمام محافظ المنوفية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.