«بي بي سي»: مصر تثأر من الكاميرون.. «أبوجبل» يقود الفراعنة لنهائي الكان

أشادت شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأداء المنتخب المصري أمام نظيره الكاميروني مستضيف البطولة – بضربات الترجيح بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أولمبي" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، في إطار الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.

وقالت الشبكة البريطانية: إن مصر ثأرت من منتخب الكاميرون واقتلعت الفوز، على يد حارس المرمى "محمد أبو جبل" حيث وصفت “ أبو جبل ” بأنها قاد منتخب بلاده للإطاحة بالكاميرون.

وتابعت: لقد أضاعت الكاميرون ثلاث محاولات في ركلات الترجيح بفضل حارس المرمى "أبوجبل" بينما نجح منتخب الفراعنة في تحقيق ثلاث ركلات ناجحة.

وحول طرد مدرب المنتخب "كارلوس كيروش" لاحتجاجه على الحكم كما حذر مساعده وائل جمعة، قالت الشبكة البريطانية: سوف يغيب كيروش وجمعة عن خط التماس في المباراة النهائية لأن جمعة حصل أيضًا على بطاقة صفراء في ربع النهائي ضد المغرب.

وتابعت الشبكة: أن لقاء مصر والكاميرون كان لقاء بين أنجح فريقين في تاريخ المسابقة مع حصول مصر على اللقب سبع مرات.

وكان البلد المضيف قد انتصر في خمس مناسبات وكان آخرها في 2017 عندما تغلب على خصمه يوم الخميس 2-1 في النهائي ، لكن مصر انتقمت في هذه المناسبة.

وتشكل المباراة النهائية يوم الأحد لقاءً مثيراً بين مهاجمي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني في نفس المكان - ملعب أوليمبي في ياوندي عاصمة الكاميرون.

وفي الوقت نفسه، ستلتقي الكاميرون مع بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث / الرابع ، والتي تم تأجيلها ليوم السبت.

في 9 نهائيات قارية خاضها منتخب مصر من قبل، توج الفراعنة باللقب 7 مرات أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، وخسر نهائي البطولة مرتين عامي 1962 أمام منتخب إثيوبيا، و2017 أمام الكاميرون.

أما المنتخب الغاني فتأهل لنهائي أمم إفريقيا 9 مرات، ولكنه حصد اللقب 4 مرات فقط أعوام (1963، 1965، 1978، 1982).

ومن ضمن المكاسب التي حققها الفراعنة أيضا ببلوغ المباراة النهائية للكان، هي الجائزة المالية التي سيحصدها طرفا النهائي القاري، وذلك بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل انطلاق البطولة، زيادة الجوائز المالية للمسابقة، حيث سيحصل المنتخب المتوج باللقب على مبلغ 5 ملايين دولار بزيادة قدرها نصف مليون دولار مقارنة بالبطولة السابقة، على أن يحصد المنتخب الوصيف مبلغ 2 مليون و750 ألف دولار.