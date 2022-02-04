الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى: بحثنا مع ماكرون التصدى للتحديات الأمنية وتفعيل صيغة نورماندى

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التصدي "للتحديات الأمنية" وتفعيل المفاوضات بصيغة نورماندي لتسوية النزاع في دونباس.

 

وكتب زيلينسكي على “تويتر”: "واصلنا الحوار مع إيمانويل ماكرون بشأن التصدي للتحديات الأمنية وتفعيل عملية السلام في إطار صيغة نورماندي".

 

وأضاف: "اتفقنا على الخطوات المشتركة التالية لدعم صمود أوكرانيا وتعزيز التعاون المالي والاقتصادي".

 

وقبل ذلك أجرى الرئيس الفرنسي اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم بحث التسوية في أوكرانيا.

 

وقال الكرملين إن بوتين لفت انتباه ماكرون إلى "التصرفات الاستفزازية" لكييف، التي "تتناقض مع اتفاقيات مينسك" للتسوية.

 

و في وقت سابق ، أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أعقاب مكالمة هاتفية بينه وبين نظيره الأمريكي جو بايدن أنّ بلاده تثمّن دعم الولايات المتّحدة "الراسخ" لبلاده في مواجهة التهديدات الروسية.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قال زيلينسكي "نثمّن الدعم الراسخ لأوكرانيا" من جانب الولايات المتّحدة، مشيراً إلى أنّه بحث و نظيره الأميركي "الإجراءات المشتركة بين أوكرانيا و الولايات المتحدة و الشركاء لحفظ السلام في أوروبا و الحؤول دون مزيد من التصعيد".

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