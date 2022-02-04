«نظافة القاهرة» تلوح بالحل الودى لإنهاء المديونيات للشركة الإيطالية

عقد اليوم اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، اجتماعا مع مسئولي شركة “أما العرب” والتي تم انتهاء العقد المبرم بينها وبين الهيئة.

ونوقش خلال الاجتماع البنود الخلافية في مطالبة الشركة بمستحقات مالية على الهيئة خلال فترة العمل بالمنطقة الشمالية والغربية.

وتم الاتفاق على دراسة جميع النقاط وعمل مسودة نهائية بمجموع المديونية الفعلية على الهيئة، على أن تتم مناقشة ذلك في الزيارة القادمة من الجانب الإيطالي للهيئة، وسبل حل جميع المشاكل بالطرق الودية.

رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه

تأتي الأعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بتطوير هيئة نظافة القاهرة والعمل على حل كافة المشاكل وتصفية كافة المديونات الخلصة بهيئة نظافة القاهرة.

كان عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعين بمسئولي شركتي ارتقاء المسئولة عن نظافة المنطقة الغربية وإنفيروماستر المسئولة عن نظافة المنطقة الشرقية، وذلك في إطار متابعته المستمرة لأداء شركتى النظافة العاملتين بالعاصمة.

رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه

وتم خلال الاجتماعين استعراض الموقف الفعلي لأداء الشركتين على أرض الواقع والصعوبات التي تواجههما وكيفية التغلب عليها، كما تم استعراض أداء محطات المناولة الجديدة التي تم إنشاؤها بواقع 3 مناولات في المنطقة الشرقية بالمطرية وعين شمس ومدينة نصر و2 بالمنطقة الغربية بمنشأة ناصر والحلبى بالدراسة ودورها في سرعة نقل المخلفات لمصانع التدوير.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التركيز على الجمع السكنى وزيادة العمالة المتواجدة بالشوارع وضرورة نشر صناديق جمع المخلفات أمام المحلات التجارية، والتركيز على مواجهة ظاهرة إلقاء مخلفات الهدم بالشوارع (الردش) ومنع وجود أي تراكمات للقمامة.

وشهد الاجتماعين اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والمهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئه نظافة وتجميل وإنارة القاهرة ومسئولي الشركتين.