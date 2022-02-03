الخميس 03 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر فى قطر يستقبل أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز

سفير مصر ومحمد هامل
سفير مصر ومحمد هامل

استقبل السفير عمرو الشربيني سفير مصر في الدوحة، اليوم الخميس، أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز محمد هامل، حيث تناولت المقابلة علاقات التعاون بين الحكومة المصرية والمنتدى الذي تشارك مصر في عضويته، فضلاً عن القمة السادسة المقبلة للمنتدى المقرر عقدها في 22 فبراير الجاري.

وأشاد أمين عام المنتدى بالجهود الوطنية لتطوير قطاع الغاز في مصر، من حيث التوسع في الاستكشافات وزيادة حجم الإنتاج، إضافة إلى الاستثمار في محطات إسالة الغاز وزيادة التصدير.

وأعرب عن شكره للتعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والمنتدى، متطلعًا لمزيد من التعاون المشترك، وهو ما أمّن عليه السفير عمرو الشربيني منوهًا بما تم من تطوير لقطاع الغاز في مصر وبحرص الجانب المصري على تعزيز علاقاته مع المنتدى، لاسيما مع استضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" هذا العام.

مصر الغاز سفير مصر الدوحة قطر الدول المصدرة

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