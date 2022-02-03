أوكرانيا: لا نتوقع استفزازات من بيلاروسيا ونتابع تدريباتها العسكرية عن كثب

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن بلاده لا تتوقع استفزازات من بيلاروسيا وتتوقع أن تغادر القوات الروسية أراضي مينسك بعد تدريبات عسكرية مشتركة.

وقال ريزنيكوف، في بيان، أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية: "إن الجهات المعنية في بلاده تراقب الوضع المحيط بالتدريبات العسكرية البيلاروسية الروسية"، مضيفًا: "نحن بالتأكيد لا نخطط للقيام بأي استفزازات ضد بيلاروسيا ولا نتوقع أي استفزازات من بيلاروسيا، لأننا نعتقد أنه لا توجد أسباب للعداء بيننا".

وتابع: "أريد أن يعلم شعب مينسك بأننا نأمل أن يكون بقاء القوات الروسية هناك مؤقتا، وأنها ستغادر بيلاروسيا بعد التدريبات".

أشار إلى أنه من المقرر انطلاق المرحلة النشطة من التدريبات البيلاروسية - الروسية، اليوم، بمشاركة عدة آلاف من الجنود، معظمهم من الوحدات العسكرية في المناطق العسكرية الشرقية والوسطى في الاتحاد الروسي.

واختتم ريزنيكوف تصريحاته بالقول: "قواتنا المسلحة وحرس الحدود والحرس الوطني والشرطة وجهاز الأمن جاهزون.. نحن نراقب الوضع في جميع المناطق الخمس المتاخمة لجمهورية بيلاروسيا الصديقة.. نحن متأقلمون مع أي تغيير في الوضع".

في السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية نشر منظومات الدفاع الجوي "إس - 400" في بيلاروسيا، في إطار اختبار قوات رد الفعل التابعة لدولة حليفة.