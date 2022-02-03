الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

وفد من «كاف» يعاين ملعب مباراة السنغال ومصر فى تصفيات المونديال (صور)

جريدة الدستور

استقبل ملعب ديامينياديو، بالعاصمة السنغالية داكار، الذي سيستضيف قريباً مباريات منتخب السنغال، وفدا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وذكر موقع (90mnfoot) السنغالي، أن الزيارة جاءت في إطار التفتيش على الملعب ومنشأته للمصادقة عليه.

وأضاف الموقع، أنه في ختام عمليات التفتيش، أشارت شركة إدارة الاستاد إلى أنه خلال هذه الزيارة، أشادت السلطات بالجودة العالية للعمل وأكدت احترام المعايير الدولية".

وأوضح الموقع، أن وفد "كاف" لاحظ التقدم الجيد في بناء الملعب، مشيرًا إلى أن السلطات السنغالية تأمل في أن تتم الموافقة على الملعب، الذى انطلقت أعمال إنشائه في 20 فبراير 2020، في الوقت المناسب، ليتمكن من استضافة مباراة "أسود التيرانجا" أمام مصر، في إياب الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 والمقرر لها في مارس المقبل.

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