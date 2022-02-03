الخميس 03 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مطران المنيا يتفقد مكتبة «كنيستنا» التابعة للإيبارشية

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم، مكتبة «كنيستنا» لمستلزمات الكنائس، والهدايا التابعة للإيبارشية، بمقرها بجوار مكتب التعليم المسيحي.

وتفقد نيافته جميع أقسام المكتبة التي تشمل (زي الكهنوت، والشمامسة، أدوات المذبح، الهدايا التذكارية بأنواعها، الشمع بأشكاله المختلفة، الصور والميداليات، بالإضافة إلى لعب الأطفال، وغيرها من الأقسام).

وأعطى صاحب النيافة توجيهاته بمواكبة كل ما تتطلبه الكنائس والخدمات من تجهيزات، ومستلزمات، وهدايا، علمًا بأن هذه الزيارة تأتي ضمن اهتمام ومتابعة الأب المطران لجميع الأنشطة الخدمية بالإيبارشية.

من هو الأنبا باسليوس؟

ولد الأب باسيليوس فوزي فى 16 ديسمبر 1956م بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام 1978م ، درس مطران سوهاج العلوم الدينية والفلسفة اللاهوتية بالكلية الإكليريكية بالمعادي عام 1980م وهو ذات العام الذي شهد سيامته الكهنوتية بيد الكاردينال أنطونيوس، عيّن راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980، واستمر فيها حتى عُين راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة مغاغة عام 1983م.

وكان قد اعتمد قداسة البابا فرنسيس انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة نيافة للأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج، مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا خلفا لنيافة الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسي السابق الذكر.

تولى رعاية كاتدرائية يسوع الملك عام 1989م، وهو ذات العام الذي عيّن مديرًا لمجموعة من المدارس التابعة لإيبارشية المنيا، فى عام 2018 أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية خبر اعتماد قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الأب باسيليوس مطرانًا لإيبارشية سوهاج خلفًا للأنبا يوسف أبو الخير ذلك بعد انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

يُعد نيافة الأنبا باسيليوس فوزي من  أحد أبرز الشخصيات القبطية ذي الدور البارز في نشر الدعم و الأمل في نفوس أبناء الطائفة خلال فترات خدمته فقد حرص على أن ينشر الأمل وأن يمحو شعور الضعف.

 

جامعة القاهرة البابا فرنسيس إيبارشية المنيا كنيسة العائلة المقدسة العائلة المقدسة الطائف البابا فرنسي

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